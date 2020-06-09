Нижний Новгород, , 17:07 — REGNUM Микс Индрашис не планирует возвращаться на родину.

Согласно информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», бывший нападающий московского «Динамо» Микс Индрашис может продолжить свою карьеру в Нижнем Новгороде. Также известно об интересе со стороны рижского «Динамо», однако сам игрока заявлял, что пока не собирается возвращаться на родину.

Напомним, что московское «Динамо» не стало предлагать нападающему новый контракт и 1 мая Индрашис вышел на рынок свободных агентов. Главным претендентом на заключение контракта с латышом является нижегородское «Торпедо».

В минувшем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ и набрал 24 (6+18) очков.