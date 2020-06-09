Казань, , 16:44 — REGNUM Экс-защитник екатеринбургского «Урала» Михаил Меркулов продолжит карьеру в казанском клубе, сообщает пресс-служба «Рубина».

Михаил Меркулов на правах свободного агента заключил двухлетний трудовой договор с представителями «Рубина». На данный момент «казанцы» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 23 очка в 22 играх.

26-летний защитник на протяжении последних пяти лет защищал цвета «Урала». В их составе общей сложности Меркулов провел 86 матчей. В этом сезоне на его счету 18 матчей в первенстве России и одна голевая передача.