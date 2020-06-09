Лондон, , 16:34 — REGNUM «Челси» не собирается жалеть средств и потратит большую часть трансферного бюджета в это межсезонье.

Согласно информации портала Kicker, лондонский «Челси» готовит крупное трансферное предложение по переходу полузащитника леверкузенского «Байера» Кая Хаверца. В планах «аристократов» совершить несколько громких трансферов в грядущее межсезонье. В частности, недавно стало известно о переходе главного бомбардира этого розыгрыша Бундеслиги Тимо Вернера, за которого «Челси» уже заплатил 60 миллионов евро «РБ Лейпциг». Также близки к переходу в лондонский клуб защитник «Лестера» Бен Чилвелл и хавбек «Аякса» Хаким Зиеш.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Хаверца оценивается в 80 миллионов евро, однако «Байер» потребует не менее 100 миллионов.

В этом сезоне немецкий вундеркинд провел 26 матчей в Бундеслиге, отличившись 11 голами и шестью голевыми передачами.