Киев, , 16:15 — REGNUM Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко был принят в исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, сообщает официальный сайт организации.

Должность вице-президента организации занял Анатолий Демьяненко, завоевавший в составе сборной СССР серебряные медали чемпионата Европы 1988 года.

Свои первые футбольные успехи Зинченко начал делать будучи игроком «Уфы», за которую он выступал с 2015 по 2016 год, тогда же начал вызываться в сборную Украины. В 2016 году привлек внимание селекционеров «Манчестер Сити» и лично Пепа Гвардиолы, к команде которого в скором времени присоединился за два миллиона евро. В текущем сезоне АПЛ принял участие в 12 матчах, не отличившись результативными действиями.

За сборную Украины Александр Зинченко сыграл 31 матч и забил четыре мяча.