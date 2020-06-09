Сеул, , 16:01 — REGNUM Из-за бушующей пандемии коронавируса на трибуны бейсбольных матчей в Южной Корее сажают плюшевые игрушки покемонов. Об этом 9 июня сообщает издание Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1270327327302520832

Таким образом организаторы соревнований заполняют трибуны, так как присутствие настоящих зрителей на матчах пока запрещено. В зависимости от игры состав «болельщиков» может меняться — иногда покемонов заменяют на полноразмерные картонные фигуры или роботов.

Напомним, покемоны — это персонажи серии японских игр Pokemon. По сюжету проектов франшизы, они являются фантастическими животными, которые участвуют в боях на специальной арене.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор манги «Хвост феи» опубликовал «скандальный» концепт-арт