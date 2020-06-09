Москва, , 15:25 — REGNUM Полуфинальный поединок Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Отмечается, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. Так, при определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20.

Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своём стадионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФС заявили, что сезон 2019/20 премьер-лиги, остановленный из-за коронавируса, возобновится 21 июня. Министерство спорта разработало рекомендации по поэтапному снятию ограничений в сфере физкультуры и спорта. На первом этапе спортивные лиги будут проводить соревнования без зрителей.

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