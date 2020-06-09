Москва, 9 июня 2020, 14:12 — REGNUM Стали известны результаты жеребьёвки финального этапа Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Их корреспонденту ИА REGNUM 9 июня сообщила пресс-служба ФКС России.
В групповой стадии финального этапа сразятся восемь команд. Позже два лучших коллектива из каждой группы перейдут в плей-офф, где и определится победитель турнира.
В группу A попали следующие команды: НГТУ (Новосибирский государственный технический университет); ПНИПУ (Пермский национальный исследовательский политехнический университет); ТюмГУ (Тюменский Государственный Университет); КубГУ (Кубанский государственный университет).
В группу B: МЭИ (Московский энергетический институт); СКФУ (Северо-Кавказский федеральный университет); ДВФУ (Дальневосточный Федеральный университет); ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики).
Напомним, соревнования Всероссийской киберспортивной студенческой лиги проходят в пяти дисциплинах: Dota 2, CS: GO, Hearthstone, Warcraft III: Reforged и Clash Royale. Призовой фонд турнира составляет 2,3 млн рублей.
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