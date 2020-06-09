Бишкек, , 11:14 — REGNUM В Киргизии футболисты возобновили тренировочные занятия после карантина по коронавирусу. Об этом 9 июня сообщили в Государственном агентстве по делам молодёжи, физкультуры и спорта республики.

«С 8 июня 2020 года разрешено проведение учебно-тренировочных занятий футбольным клубам Киргизии в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам», — цитирует представителя агентства «Р-спорт».

Отмечается, что Киргизскому футбольному союзу рекомендовано провести медицинское обследование футболистов перед началом тренировок.

Напомним, в середине марта в Киргизии был введён запрет на проведение спортивных мероприятий и тренировок из-за коронавируса.