Москва, , 11:06 — REGNUM Все результаты тестов на коронавирус в сборной России по синхронному плаванию оказались отрицательными. Об этом 9 июня сообщил четырёхкратный чемпион мира Александр Мальцев на своей странице в Instagram.

«Сегодня пришли долгожданные результаты тестов нашей команды — и все они отрицательные», — написал Мальцев.

Отметим, что сборная России по синхронному плаванию вернулась к централизованной подготовке на базе «Озеро Круглое» 7 июня. После этого команда в полном составе сдала тесты на коронавирус.

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