Зинсхайм, Германия, , 11:01 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Хоффенхайм» договорился о досрочном расторжении контракта с главным тренером Альфредом Шройдером. Об этом 9 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что вместе с голландским специалистом клуб покидает его брат и ассистент Дик Шройдер.

Шройдер был главным тренером «Хоффенхайма» с лета 2019 года. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2022 года. Под его руководством «Хоффенхайм» идет на седьмом месте в Бундеслиге, на счету команды 43 очка после 30 туров.

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