Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Хоккеисты клуба «Вашингтон Кэпиталз» присоединились к акции #BlackLivesMatter, посвящённой памяти погибшего в США чернокожего Джорджа Флойда. Об этом 8 июня сообщается на странице клуба в Twitter

Игроки записали видеообращение, в котором выступили против насилия в отношении негров в США. В акции принял участие российский нападающий Александр Овечкин.

https://twitter.com/Capitals/status/1270067853505544192

Акция посвящена памяти погибшего в США чернокожего Джорджа Флойда от рук белых полицейских. Из-за этого массовые беспорядки охватили многие города в США, а в соцсетях люди запустили акцию с хештегом #BlackLivesMatter.

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