Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM Члены сборной Казахстана по тяжелой атлетике продолжают получать заработные платы из фонда Национального олимпийского комитета. Об этом 9 июня сообщает издание Vesti. kz со ссылкой на федерацию тяжелой атлетики Казахстана.

Отмечается, что члены сборной имеют несколько источников дохода, в том числе из средств олимпийского комитета и спонсорских денег федерации тяжелой атлетики. Вместе с тем в федерации подтвердили, что спортсмены не получали спонсорские доплаты на протяжении полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, олимпийский чемпион Нижат Рахимов и другие члены сборной Казахстана по тяжелой атлетике записали видеообращение, в котором пожаловались на невыплаты зарплат со стороны федерации.

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