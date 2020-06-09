Москва, , 10:02 — REGNUM Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи планируется провести в сентябре. Об этом сообщил менеджер российского спортсмена Ризван Магомедов.

«У нас есть ориентировочный месяц — это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались», — цитирует Магомедова ТАСС.

Он также добавил, что замены соперника не планируется.

Напомним, в мае Гэтжи победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом UFC в лёгком весе. Теперь он должен провести бой с Нурмагомедовым.

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