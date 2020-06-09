Чебоксары, , 09:27 — REGNUM 101-й чемпионат России по легкой атлетике, который должен был состояться в Чебоксарах, планируется перенести на сентябрь. Об этом сообщает министерство спорта Чувашии по итогам обсуждения с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).

Соревнования должны были состояться в Чебоксарах в рамках празднования Дня Республики. Старты приурочили к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области.

«101-й чемпионат России по лёгкой атлетике, ранее запланированный на 24−27 июня, пройдет в середине сентября в столице Чувашии. Такое решение было принято ВФЛА совместно с минспортом Чувашии», — говорится в сообщении.

В региональном министерстве также уточняют, что предварительно на сентябрь переносятся чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе, которые должны были состояться в Чебоксарах в конце мая.

Всероссийские легкоатлетические старты планируется возобновить в середине июля.

Отметим, что 5 июня на коллегии Минспорта России заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отмечал, что в «летний сезон будут отработаны подходы к организации безопасного проведения соревнований», чтобы можно было «предложить проведение международных соревнований в нашей стране, начиная с осени». По его словам, Роспотребнадзору и глава регионам поручение «оказать содействие в организации поэтапного проведения соревнований и подготовке условий, в первую очередь для тренировок спортсменов».

Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный, сотый чемпионат страны по легкой атлетике прошёл в 2019 году в Чебоксарах. За четыре дня соревнований шестеро спортсменов выполнили нормативы для участия в чемпионате мира, трое — для выступления в Токио на Олимпиаде-2020.