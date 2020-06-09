Чебоксары, 9 июня 2020, 09:27 — REGNUM 101-й чемпионат России по легкой атлетике, который должен был состояться в Чебоксарах, планируется перенести на сентябрь. Об этом сообщает министерство спорта Чувашии по итогам обсуждения с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА).
Соревнования должны были состояться в Чебоксарах в рамках празднования Дня Республики. Старты приурочили к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области.
В региональном министерстве также уточняют, что предварительно на сентябрь переносятся чемпионат и первенство России по спортивной ходьбе, которые должны были состояться в Чебоксарах в конце мая.
Всероссийские легкоатлетические старты планируется возобновить в середине июля.
Отметим, что 5 июня на коллегии Минспорта России заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отмечал, что в «летний сезон будут отработаны подходы к организации безопасного проведения соревнований», чтобы можно было «предложить проведение международных соревнований в нашей стране, начиная с осени». По его словам, Роспотребнадзору и глава регионам поручение «оказать содействие в организации поэтапного проведения соревнований и подготовке условий, в первую очередь для тренировок спортсменов».
Как сообщало ИА REGNUM, юбилейный, сотый чемпионат страны по легкой атлетике прошёл в 2019 году в Чебоксарах. За четыре дня соревнований шестеро спортсменов выполнили нормативы для участия в чемпионате мира, трое — для выступления в Токио на Олимпиаде-2020.