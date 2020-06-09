Бразилиа, , 04:10 — REGNUM Заявка на проведение в Бразилии в 2023 году чемпионата мира по футболу среди женских команд отозвана Бразильской конфедерацией футбола (CBF). Об этом сообщает пресс-служба CBF.

В заявлении отмечается, что решение отозвать заявку было принято по причинам организационно-экономического характера и с учётом рекомендации властей страны не принимать сейчас соответствующих письменных обязательств перед Международной федерацией футбола (ФИФА).

«CBF решила отозвать бразильскую заявку и поддержать Колумбию в борьбе за право проведения чемпионата мира среди женских команд в 2023 году», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в результате отказа Бразилии, Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) выставляет для проведения чемпионата единую кандидатуру, что увеличивает шансы заявки страны — представителя региона на голосовании, которое намечено на 25 июня, а также «подчёркивает единение в текущем руководстве организации».

Как сообщало ИА REGNUM, женский чемпионат Европы по футболу, который был запланирован на период с 11 июля по 1 августа 2021 года в Англии, перенесён из-за пандемии коронавируса на 2022 год.

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