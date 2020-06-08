Берлин, , 23:36 — REGNUM 8 июня на стадионе «Имтех Арена» был разыгран матч 30-го тура Бундеслиги 2 2019/20 между командами «Гамбург» и «Хольштайн Киль». Игра завершилась боевой ничьей со счетом 3:3.

На голы Аарона Ханта (пен 21) и Йоэля Похьянпало (23, 67) «Хольштайн Киль» ответил тремя забитыми мячами за авторством Александера Билера, Эммануэля Иёха и Ли Джейсон на 9-й, 64-й и 90-й минутах соответственно.

«Гамбург», набрав 50 очков, укрепился на третьей позиции. «Хольштайн Киль» с 39-ю очками расположился на девятом месте.