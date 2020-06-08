Стокгольм, 8 июня 2020, 21:20 — REGNUM 8 июня в рамках второго раунд нижней сетки онлайн-турнира DreamHack Masters Spring 2020 был разыгран матч между командами Complexity и fnatic. Игра завершилась минимальной победой шведов со счетом 2:1.
Счет по картам:
Train: Complexity 11:16 fnatic
Nuke: Complexity 19:17 fnatic
Mirage: Complexity 6:16 fnatic
26-летний шведский киберспортсмен Фредди KRIMZ Йоханссон, набравший 69,8% голосов, был признан MVP встречи. Коэффициент k/d шведа составил 1,26, а средний урон за раунд — 84,1.
В третьем раунде fnatic встретятся с датской командой MAD Lions.