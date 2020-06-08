Москва, , 19:25 — REGNUM Немецкий защитник Бенедикт Хёведес расторг контракт с московским «Локомотивом», сообщает пресс-служба «железнодорожников».

«По семейным обстоятельствам Беня принял решение остаться в Германии. Клуб пошёл навстречу футболисту — контракт расторгнут по обоюдному согласию. Мы благодарим Бенедикта и желаем ему успехов!», — сообщает пресс-служба «Локомотива» в своем «твиттере».

Ранее о решении футболиста сообщал портал Bild. По словам футболиста, причиной такого решения послужила ситуация с коронавирусом в России.

В этом сезоне Хёведес принял участие в 24 матчах во всех турнирах за «Локомотив», не отметившись результативными действиями.

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