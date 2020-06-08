Москва, , 18:36 — REGNUM Агент защитника московского «Локомотива» Мацей Рыбуса Мариуш Пекарски сообщил, что его клиент продолжит карьеру в чемпионате Турции.

«Никто из «Локомотива» не связывался ни со мной, ни с Мацеем по поводу продления контракта. Однако мы уже согласовали все условия с клубом из Стамбула и должны подписать предварительное соглашение с турецким клубом через 10 дней. Конечно, тогда Мацей должен будет сдать медицинские анализы, это задерживается из-за текущей ситуации с COVID-19» — приводит слова Пекарски портал Sport24.

Рыбус присоединился к «железнодорожникам» летом 2017 года, перейдя из французского «Лиона» за 1,75 миллиона евро. В текущем сезоне Российской премьер-лиги на счету 30-летнего защитника 14 матчей и три голевые передачи. Контракт польского футболиста рассчитан до лета 2020 года.