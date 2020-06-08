Барселона, Испания, , 18:20 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» пытался приобрести полузащитника «Барселоны» Анссумане Фати за 100 миллионов евро, информирует Diario Sport.

По данным источника, несколько недель назад спортивный агент Жорже Мендеш обратился к представителям «Барселоны» с предложением о покупке 17-летнего Фати за 100 миллионов евро. Однако, каталонский клуб отказал английскому гранду и Мендешу, а президент «блауграны» Жозеп Бартомеу подчеркнул, что «Фати не продается», установив отступные в размере 170 миллионов евро.

После чего «Барселона» собрала конференцию о вопросе продажи Анссумане Фати, на которой Жозеп Бартомеу официально заявил, что клуб не будет принимать трансферные предложения по полузащитнику.

В нынешнем сезоне Фати провёл 16 матчей в чемпионате Испании, отметившись четырьмя голами.