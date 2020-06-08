Лондон, , 17:55 — REGNUM Британское футбольное издание FourFourTwo опубликовало список из 25 лучших футболистов с истекающими по окончании сезона контрактами.

Журнал также отметил российского нападающего «Зенита» Артёма Дзюба, написав, что его достижения на чемпионате мира 2018 года еще могут помочь ему перейти в зарубежный клуб. На протяжении текущего сезона сообщалось об интересе со стороны клубов Английской премьер-лиги, а именно «Тоттенхэма» и «Эвертона». Также услугами россиянина заинтересован миланский «Интер».

В рамках этого сезона Дзюба принял участие в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, отличившись 27 (15+12) очками по системе «гол+пас».

В список игроков с истекающими контрактами были также включены: Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Дрис Мертенс («Наполи»), Марио Гётце («Боруссия Дортмунд»), Виллиан («Челси»), Златан Ибрагимович («Милан»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).