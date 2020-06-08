Москва, , 17:13 — REGNUM Немецкий защитник Бенедикт Хёведес может покинуть «Локомотив» до завершения соглашения с московским клубом.

Согласно информации портала Bild, чемпион мира 2014 года собирается расторгнуть контракт с «железнодорожниками». По словам футболиста, кричной такого решения послужила ситуация с коронавирусом в России. Напомним, что действующий контракт сторон рассчитан до 30 июня 2021 года.

32-летний Хёведес принял участие в 24 матчах во всех турнирах за «Локомотив», не отметившись результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

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