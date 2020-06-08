Ростов-на-Дону, , 17:07 — REGNUM Вернувшийся из Швеции игрок футбольного клуба «Ростов» присоединился к команде после двухнедельного карантина. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 8 июня.

«Защитник Деннис Хаджикадунич возобновил тренировки вместе с командой», — сообщили в клубе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что футболист вернулся из Швеции в мае. В течение двух недель Хаджикадунич соблюдал режим самоизоляции и тренировался дома по индивидуальному плану.

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