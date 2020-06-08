Милан, Италия, , 14:26 — REGNUM Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может перейти в миланский «Интер». Об этом 8 июня сообщает Football Italia.

По информации издания, «Интер» заинтересован в услугах 27-летнего форварда и рассматривает его в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в «Барселону».

Напомним, с 2019 года Мората выступает за «Атлетико» на правах аренды, а с 2017 года права на него принадлежат «Челси». Ранее он также играл за «Реал» и «Ювентус».

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