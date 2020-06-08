Москва, , 13:30 — REGNUM Долг Союза биатлонистов России (СБР) перед Международным союзом биатлонистов (IBU) продолжит расти. Об этом 8 июня заявил президент СБР Владимир Драчёв.

По словам Драчёва, будет расти сумма компенсации, которую СБР должен будет выплатить IBU за процесс восстановления полноправного членства.

«Обновленной информации по сумме долга мы не получали, она осталась такой, какой и была на 4 февраля», — цитирует Драчёва ТАСС.

Он отметил, что с тех пор прошло несколько разбирательств, к работе привлекались юристы. Поэтому сумма долга могла увеличиться, и СБР придётся заплатить за это.

Напомним, в феврале Драчёв сообщал, что долг СБР перед IBU вырос до €356 тыс.

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