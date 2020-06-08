Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович уйдёт из команды в летнее межсезонье. Об этом 8 июня сообщает «Спортски Журнал».

По данным источника, 36-летний сербский защитник не договорился с клубом о новом соглашении. Действующий контракт Ивановича рассчитан до 30 июня, но предполагается, что он будет продлён до фактического завершения сезона.

При этом уточняется, что игрок ещё не принял решение о том, что ему делать дальше. Возможно, что он перейдёт в «Црвену Звезду» или завершит карьеру.

Напомним, Иванович играет за «Зенит» с 2017 года. Ранее он выступал за лондонский «Челси» и московский «Локомотив».