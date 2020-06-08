Зальцбург, Австрия, , 11:57 — REGNUM Чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года отменён. Об этом 7 июня сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что решение об отмене мирового первенства принял исполком IBU в ходе двухдневного заседания, которое прошло в режиме видеоконференции.

Чемпионат мира должен был состояться в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа. Однако из-за пандемии коронавируса немецкая федерация вернула IBU права на организацию турнира.

Исполком IBU не нашел «окна» в календаре для переноса соревнований.