Киев, , 11:43 — REGNUM Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ). Об этом 7 июня сообщил президент УАФ Андрей Павелко во время брифинга.

По словам Павелко, Шевченко продлил контракт со сборной Украины до 31 декабря 2022 года.

«Исполком УАФ с аплодисментами проголосовал за продление контракта с тренерским штабом Андрея Шевченко», — сказал Павелко.

Напомним, Шевченко стал главным тренером сборной Украины в 2016 году. Под его руководством команда вышла в финальную часть Евро-2020.

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