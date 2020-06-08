Москва, , 11:03 — REGNUM На центральном ипподроме в Москве 7 июня прошли шесть заездов и две скачки, победителем одной из которых оказался якутянин Спиридон Тимофеев.

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Жокей из Якутия Спиридон Тимофеев, тренирующийся у Ольги Полушкиной выступил в первом заезде на дистанции 1800 метров, пишет официальный аккаунт газеты «Спорт Якутии».

Изначально, гнедой жеребец Темпл Варриор, на котором стартовал якутянин, не считался фаворитом дистанции, но благодаря умению жокея Спиридона Тимофеева была одержана красивая победа в заезде.

В результате жокей и его жеребец выиграли первую победу в сезоне, с призовым фондом 70 тыс. рублей.

«На российских ипподромах (Казань, Москва) это было его десятое юбилейное выступление и уже четвертое за последний месяц. Ранее Тимофеев занимал призовые места, но звания победителя скачки удостоился впервые», — пишет «Спорт Якутии».

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по собственности Николай Николаев («Единая Россия») обеспокоен очередной попыткой продать с молотка ипподром в Иркутске по заниженной стоимости.