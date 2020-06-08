Лондон, , 10:38 — REGNUM «Манчестер Сити» возглавил рейтинг английских футбольных клубов по чистым расходам за последние пять лет. Об этом 7 июня сообщил журналист Кевин Палмер на своей странице в Twitter.

Палмер составил список на основе данных портала Transfermarkt. Расходы «Манчестер Сити» составили £601 млн. Вторым стал «Манчестер Юнайтед» (£484 млн), третьим — лондонский «Арсенал» (£267 млн).

https://twitter.com/RealKevinPalmer/status/1269396951981834240

Нынешний лидер чемпионата Англии и действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» потратил £107 млн за последние пять лет и занимает 14-е место в этом списке.

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