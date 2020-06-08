Турин, Италия, , 09:30 — REGNUM Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что не готов к тренировкам на сто процентов после того, как перенёс заражение коронавирусом. Об этом 8 июня сообщает Football Italia.

«У меня был коронавирус, но сейчас я чувствую себя намного лучше. Я еще не восстановился на сто процентов», — сказал Дибала.

Напомним, 21 марта Дибала сообщил о положительном результате теста на коронавирус. 1 апреля второй тест оказался отрицательным. А третий и четвёртый тесты вновь были положительными. Только 6 мая «Ювентус» сообщил о выздоровлении футболиста.

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