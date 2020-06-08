Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» продолжают подготовку к возобновлению матчей Российской премьер-лиги и длительного периода режима самоизоляции. Главный тренер жёлто-синих Валерий Карпин не исключил, что команда может столкнуться с определёнными рисками. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

По словам наставника, в первую очередь игрокам тяжело дался непредвиденный перерыв в российском чемпионате «с точки зрения психологии». В настоящее время неизвестно, как организм в целом отреагирует на эту паузу.

«Нас ждут восемь игр за месяц. Нагрузки будут большие, а времени на подготовку не так много, реакцию организма не знает никто, у каждого футболиста он разный. Все готовились кто-то больше, кто-то меньше. Пришли в нормальном состоянии с точки зрения и веса, и тонуса мышц, но как будут реагировать связки, сухожилия на все эти вещи, пока никто не знает. Хотелось бы побольше дней на тренировки, но ситуация неординарная, поэтому принимаем всё как есть», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что к возобновлению матчей РПЛ жёлто-синие готовятся группами не более 15 человек. Первый матч «Ростов» проведёт на выезде с «Сочи» 19 июня. Затем «Ростов» проведёт футбольную баталию с тульским «Арсеналом» 27 июня.

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