Ташкент, , 09:09 — REGNUM Сотрудничество в сфере спортивной медицины и фармакологии обсудили генеральные секретари национальных Олимпийских комитетов Туркмении и Узбекистана Азат Мурадов и Ойбек Касымов, сообщает агентство Orient.

Стороны обсудили проведение совместных учебно-тренировочных сборов. Туркменская сторона отметила высокий уровень развития в Узбекистане бокса, дзюдо, тяжелой атлетики и спортивной борьбы.

Собеседники также обсудили особенности тренировок во время карантина. Представители Туркмении также выразили готовность помочь Узбекистану в организации юношеских Азиатских игр в 2025 году.

Напомним, в 2017 году в Ашхабаде прошли Азиатские игры в закрытых помещениях. Для проведения соревнований власти Туркмении создали новую спортивную инфраструктуру.