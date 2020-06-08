Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что причиной завершения карьеры является долгое ожидание следующего поединка. Об этом 7 июня сообщает ESPN.

«Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждешь, но ничего не происходит», — сказал Макгрегор.

Он добавил, что думал о вариантах следующих боёв, но решил, что среди них нет ни одного, который бы имел значение.

Читайте также: Глава UFC пообещал Макгрегору бой с Хабибом или Гэтжи

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Ранее глава UFC Дэна Уайт заявил, что Макгрегор может провести поединок с победителем боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Читайте также: Конор Макгрегор вновь заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах