Берлин, , 07:17 — REGNUM «Унион» сыграл вничью с «Шальке» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл полузащитник «Униона» Роберт Андрих на 11-й минуте. А на 28-й минуте защитник «Шальке» Джонджо Кенни восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Унион» набрал 32 очка и находится на 14-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» идёт на 10-м месте с 38 очками.

Читайте также: «Кёльн» упустил победу в матче Бундеслиги с «Аугсбургом»