Аугсбург, Германия, , 07:13 — REGNUM «Аугсбург» сыграл вничью с «Кёльном» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Кёльна» Антони Модест на 85-й минуте. А спустя три минуты защитник «Аугсбурга» Филипп Макс восстановил равновесие в счёте.

На сегодняшний день «Аугсбург» набрал 32 очка и находится на 13-м месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» идёт на 12-м месте с 35 очками.

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