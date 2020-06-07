Москва, , 20:43 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Зелимхан Бакаев, ранее заразившийся коронавирусом, уже присоединился к команде на сборе в подмосковной Тарасовке. Об этом сообщает в воскресенье, 7 июня, пресс-служба столичного клуба.

«Бакаев с нами! — говорится в сообщении. — Бакаев уже тренируется в Тарасовке».

Отмечается, что на этой неделе полузащитник дважды в течение 24 часов сдал тесты на COVID-19, и оба дали отрицательный результат. Таким образом, спортсмен полностью вылечился от COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 23 мая стало известно, что у полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева был выявлен коронавирус.

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