Москва, , 20:09 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью со столичным «Динамо» в товарищеском матче. Встреча, прошедшая 7 июня в российской столице, завершилась со счетом 1:1.

В составе «Динамо» голевыми действиями отметился нападающий Кирилл Панченко, у «железнодорожников» мяч забил защитник «Динамо» Владимир Рыков (автогол).

Как передавало ИА REGNUM, 2 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил журналистам, что сезон 2019/20 в чемпионате России по футболу возобновится 19 июня.

«Футбол вернётся в нашу жизнь с 19 июня», — сказал тогда Чернышенко.

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