Турин, Италия, , 14:26 — REGNUM Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо может перейти в «Эвертон». Об этом 7 июня сообщает Sky Sports.

По информации издания, «Эвертон» является фаворитом в борьбе за трансфер 25-летнего французского игрока, на которого также претендуют «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Отмечается, что «Ювентус» намерен выставить Рабьо на трансфер из-за того, что в мае он задержался с возвращением в клуб после самоизоляции.

Напомним, летом 2019 года Рабьо перешёл в «Ювентус» из французского ПСЖ.

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