Марсель, Франция, , 13:31 — REGNUM Главный тренер французского футбольного клуба «Марсель» Андре Виллаш-Боаш заявил, что планирует покинуть команду через год. Об этом 7 июня сообщает La Dauphine.

«У меня ещё четыре года тренерской карьеры. Год я буду работать в «Марселе», — сказал Виллаш-Боаш.

Он добавил, что вернуться в «Порту» ему будет трудно, поэтому он хочет поработать в Бразилии или Японии.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с 2019 года. Ранее он работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Тоттенхэм», «Зенит» и «Шанхай СИПГ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виллаш-Боаш отказался возглавить «Ньюкасл Юнайтед».

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