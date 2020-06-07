Лас-Вегас, США, , 13:07 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не будет делать никаких заявлений по проводу протестов в США. Об этом 7 июня заявил президент организации Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 250.

«Я не смотрю на другие лиги и не знаю, что они делают. Меня интересует только то, что делаем мы», — заявил Уайт.

По его словам, некоторые бойцы UFC, в частности Джон Джонс и Исраэль Адесанья, вовлечены в этот процесс.

«Они звонили мне, и я дал лучший совет, который мог дать», — добавил глава UFC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уайт предложил вывести бойцов UFC на улицы США для наведения порядка.

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