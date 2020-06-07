Форт-Уэст, 7 июня 2020, 12:57 — REGNUM Победителем первого этапа гоночной серии IndyCar стал новозеландский автогонщик Скотт Диксон, выступающий за команду Chip Ganassi Racing. Этап прошёл на трассе в Форт-Уэрте (штат Техас, США).
Второе место занял французский пилот Симон Пажено, представляющий команду Penske. Замкнул тройку американец Джозеф Ньюгарден, также выступающий за Penske и являющийся действующим победителем серии.
Победа стала для 39-летнего Диксона 47-й в карьере и четвёртой на трассе в Форт-Уэрте.
Первоначально этап серии был запланирован на 15 марта и должен был пройти в Санкт-Петербурге (штат Флорида, США), но старт сезона несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.
Напомним, Диксон является пятикратным чемпионом серии IndyCar (2003, 2008, 2013, 2015, 2018).