Уфа, , 11:46 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Уфа» прошли четвёртый раунд тестирования на коронавирус. Об этом 7 июня сообщается на странице команды в Twitter.

Отмечается, что футболисты собрались на стадионе «Нефтяник» и перед утренней тренировкой сдали уже четвёртый раз тесты на коронавирус.

При этом к команде присоединились все легионеры, которые ранее не участвовали в сборе в Аше.

По итогам предыдущих раундов тестирования в «Уфе» не было выявлено случаев заражения коронавирусом.

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