Мадрид, , 11:17 — REGNUM Переход нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону» находится под угрозой срыва. Об этом 7 июня сообщает Marca.

По информации издания, трансфер 22-летнего форварда может сорваться из-за финансового положения каталонского клуба. Предполагается, что потери «Барселоны» из-за пандемии коронавируса составят €150 млн к концу июня.

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла соглашения с Мартинесом о контракте.

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