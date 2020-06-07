Стамбул, Турция, , 11:13 — REGNUM Отрицательный результат дали тесты на коронавирус у игроков, тренеров и сотрудников турецкого «Галатасарая». Об этом 7 июня сообщает пресс-служба команды.

Напомним, 23 апреля главный тренер клуба Фатих Терим сообщил, что у него выявлен коронавирус. 15 апреля он объявил, что выздоровел.

Среди футболистов и сотрудников клуба не было зафиксировано случаев заражения.

Чемпионат Турции был прерван в марте. Команды провели по 26 матчей из 34. Турнир будет возобновлён 12 июня.

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