Питтсбург, США, , 10:41 — REGNUM Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял четвёртое место в списке лучших центральных нападающих десятилетия по версии The Hockey Writers.

Издание поставило Малкина на четвёртое место, отметив, что он часто является лучшим игроком лиги, если его не беспокоят травмы. В НХЛ он сыграл в 907 играх, в которых забросил 416 шайб и отдал 660 результативных передач.

По версии издания лучшим центрфорвардом является капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Вторым идёт нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Замкнул тройку форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон. На пятом месте оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

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