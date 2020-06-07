Амстердам, , 10:26 — REGNUM Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман заявил, что мечтает возглавить «Барселону». Об этом 7 июня сообщает Goal.

«Все знают, что я мечтаю тренировать «Барселону». Надеюсь, у меня будет возможность сделать это. Но для этого нужен большой опыт», — сказал Куман.

Он добавил, что в настоящее время доволен тем, как обстоят дела со сборной Нидерландов.

В 2019 году стало известно, что в контракте Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов прописан пункт, который позволяет ему покинуть свой пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

Напомним, будучи футболистом Куман играл за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год он работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента.

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