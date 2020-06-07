Ньон, Швейцария, , 10:16 — REGNUM Россия выбыла из борьбы за право провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом 7 июня сообщает Bild.

По информации издания, на проведение мини-турнира претендовали три страны: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва).

Руководство УЕФА исключило Россию из этого списка, посчитав эпидемиологическую обстановку в стране неподходящей для организации матчей.

Отмечается, что наиболее вероятным местом проведения мини-турнира Лиги чемпионов является Лиссабон, поскольку в нём уже прошла эпидемия коронавируса. Кроме того, португальские клубы уже выбыли с турнира, поэтому все команды будут в равных условиях.

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