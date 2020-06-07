Лас-Вегас, США, , 10:06 — REGNUM «Бойцовский остров» Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) находится в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом 7 июня сообщает Globo Esporte.

Отмечается, что в Абу-Даби находится около 200 островов, один из которых UFC решил арендовать для проведения боёв.

Выбор обусловлен тем, что в ОАЭ введены не такие жёсткие меры изоляции, как в США. В частности, там нет принудительного двухнедельного карантина, а все прибывающие обязаны сдать тест и находиться на самоизоляции до тех пор, пока не будут готовы результаты.

Предполагается, что первый турнир UFC на «Бойцовском острове» пройдёт 27 июня.

Ранее глава UFC Дэна Уайт заявил, что может провести бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи летом на частном острове, который он назвал «островом боёв».

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