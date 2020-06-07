Лас-Вегас, США, , 09:52 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что не удивлён заявлению Конора Макгрегора о завершении карьеры. Об этом 7 июня он сказал на пресс-конференции после турнира UFC 250.

«Такое уже у нас бывало и раньше. Ему не нужно драться, если он хочет отдохнуть и уйти», — сказал Уайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Ранее он уже возвращался в спорт.

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